Lego lança rede social para crianças

07:54 · 01.02.2017

Lego Life

A Lego criou a rede social Lego Life para crianças de até 13 anos. O objetivo é criar uma comunidade segura para jovens mostrarem seu talento não só com amigos e familiares, mas com todos. O acesso poderá ser feito usando sistemas iOS, Android e também o Amazon Kindle Fire.

Lego, Unicef e FTC trabalharam em um sistema seguro que faz com que o registro na rede seja feito com o e-mail dos pais e que crianças não usem nomes reais. As fotos das crianças são trocadas por avatares de peças Lego.

Segundo a Lego, todas as fotografias postadas são moderadas para assegurar que nenhuma delas mostre rostos ou formas de identificar as crianças. Comentários também serão moderados dentro da comunidade. Usuários só podem interagir usando stickers e emojis para evitar que comentários negativos possam desestimular as crianças.

Prêmios

Quem mais participar da comunidade ganharão adesivos especiais baseados em temas dos tradicionais brinquedos para usarem em comentários.