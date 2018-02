Land Rover lança smartphone que promete ser robusto e resistente a impactos, ideal para trilhas

08:46 · 23.02.2018 / atualizado às 09:08

Foto: Divulgação

Com uma proposta extremamente aventureira, o smartphone Land Rover Explore é uma novidade da empresa britânica que foi apresentada recentemente no Mobile World Congress, em Barcelona, na Espanha - o maior evento de tecnologia móvel do mundo.

O smartphone, que tem sistema operacional Android e foi desenvolvido em parceria com Bullitt Group, promete ser robusto e foi inspirado nos veículos da marca. Ou seja, pode ser utilizado no escritório ou em aventuras ao ar livre. A proposta principal do aparelho é justamente a de possibilitar ao seu dono mais benefícios no momento de trilhas, ciclismo e outras atividades, já que o smartphone é altamente resistente a impactos.

Ele oferece, por exemplo, uma bateria que pode durar até 2 dias e suporta imersão de até 1.8 metros de profundidade na água. Além disso, a empresa garante que ele funciona em condições como umidade, choque térmico e exposição à vibração. A marca afirma também que o aparelho funciona perfeitamente sob uma fote chuva.

Outro benefício do Land Rover Explore é o mapeamento completo feito via GPS, que pode ser acompanhado pela tela de 5 polegadas em alta definição.

Ainda não há data para a comercialização do aparelho no Brasil. No Reino Unido, Alemanha e Bélgica O aparelho estará disponível para venda a partir do próximo dia 26 de abril, e será comercializado no site da marca ou em alguns representantes da marca. O aparelho custa em libras esterlinas entre £599 e £649.