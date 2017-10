Konami e Arsenal anunciam acordo de parceria

08:00 · 11.10.2017 / atualizado às 08:18

Arsenal e Konami formam parceria no PES 2018 ( Foto: Divulgação )

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou que se tornou parceira oficial do Arsenal Football Club.

O Arsenal entrou como clube licenciado no PES 2017, permitindo que a Konami inclua a insígnia oficial do clube no jogo. "O novo acordo amplia o acesso que a Konami tem e, como parceira oficial do clube, terá maior acesso ao primeiro time principal e ao estádio Emirates, garantindo que sejam recriados na perfeição no próximo título muito esperado do jogo para consoles, PES 2018", informou a Konami.

A Konami utilizará seus sistemas de digitalização 3D de última geração para obter dados faciais e físicos de todo o time do Arsenal, enquanto os mecanismos de ID de time e jogador avançados do PES 2018 serão usados para garantir que cada jogador corra, faça passes e se movimente como na vida real, e o famoso estilo de jogo harmonioso e livre do time também será implementado na perfeição ao jogo. Da mesma forma, a Konami também terá acesso completo à sede do clube no estádio Emirates, permitindo que criem um modelo tridimensional das instalações para usar no jogo.

"A nossa relação de trabalho com a Konami até o momento tem sido extremamente bem-sucedida de uma perspectiva de licenciamento, e estamos muito empolgados com a ampliação e damos as boas-vindas a ela como parceira oficial", disse Vinai Venkatesham, Chief Commercial Officer do Arsenal. "Não vemos a hora de começar a próxima fase da nossa relação com a Konami e criar conteúdo divertido e empolgante que o Arsenal e todos os torcedores de futebol vão adorar".

"Temos o compromisso de trabalhar com os melhores clubes que o futebol tenha a oferecer, e estamos muito empolgados com a parceria com o Arsenal", comentou Jonas Lygaard, diretor sênior de desenvolvimento de marca e negócio da Konami Digital Entertainment B.V." A relação que formamos no último ano tem melhorado cada vez mais, mais notadamente quando o estádio Emirates recebeu a final do mundo da Liga do PES. Assim, não vemos a hora de trabalhar ainda mais de perto com um clube tão conceituado, e o novo acordo permitirá que possamos recriar na perfeição e incluir o estádio Emirates, e as diversas estrelas do clube, no PES 2018".

O PES 2018 agora está disponível para PlayStation4, Xbox One, PlayStation3 e Xbox360. O jogo também está disponível via Steam, numa versão que passou por melhorias consideráveis em termos de estética e conteúdo para garantir simetria com os formatos da geração atual.

Veja o trailer