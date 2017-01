KaBuM! e-Sports estreia neste domingo no CBLoL

08:31 · 19.01.2017

Nova equipe do Kabum

O KaBuM! e-Sports, projeto de esportes eletrônicos do KaBuM! (e-commerce de tecnologia brasileiro), tem estreia marcada neste domingo no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL 2017). O primeiro adversário da equipe será a Operation Kino, às 13h (de Brasília).

A equipe conta com jogadores que já vestiram a camisa da organização, a exemplo do veterano Daniel “Danagorn” Drummond, Guilherme “Vash” Del Buono e Lucas “Zantins” Zanqueta. Também estão no time Marcelo “Riyev” Carrara, que atuou como analista do KaBuM! Black em 2015, e Renato “TheFoxz” Souza, AD Carry com passagem em equipes como paiN Gaming e a chilena Kaos Latin Gamers (KLG). O escolhido para assumir a liderança do grupo foi o coach Vinícius “Neki” Ghilardi, ex-técnico da Red Canids.

“Passamos por algumas dificuldades e o KaBuM! e-Sports está fazendo o possível para oferecer o melhor suporte a fim de nos restabelecermos. Vamos lutar para mostrar resultado e o apoio da torcida é essencial para que isso aconteça”, reforçou o coach da equipe. Os players estão reunidos em São Paulo para os treinamentos.

O primeiro jogo do KaBuM! e-Sports, no dia 22 de janeiro, terá transmissão ao vivo pelos canais da Riot Games, no YouTube, Twitch e Azubu. O sistema de disputa será o mesmo do 2º Split de 2016, sendo duas partidas que definirão 3 pontos ao vencedor ou 1 ponto aos dois times, em caso de empate.