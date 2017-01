Justiça sul-coreana rejeita pedido de prisão contra herdeiro da Samsung

09:06 · 19.01.2017

Lee Jae-Yong é herdeiro da Samsung

Um tribunal de Seul rejeitou na última quinta-feira (18) um pedido de prisão contra o herdeiro do grupo Samsung, Lee Jae-Yong, com base na investigação do escândalo de corrupção que envolve a presidente sul-coreana, Park Guen-Hye, informou a promotoria.

O tribunal do distrito central de Seul negou o pedido de prisão apresentado pela promotoria contra Lee na segunda-feira, por corrupção, malversação e perjúrio.

Os promotores acusam Lee de entregar ou prometer 43 bilhões de wons (US$ 36,3 milhões) em subornos à confidente de Park, Choi Soon-Sil.

Segundo os promotores, o dinheiro visava obter apoio do governo para a fusão de duas filiais da Samsung, um movimento crucial para a transmissão de poderes no grupo - o maior fabricante de smartphones do mundo e empresa-chave da economia sul-coreana - para Lee.

Para o tribunal, os promotores não apresentaram provas suficientemente sólidas para a prisão de Lee.