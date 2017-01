Justiça russa bloqueia plataforma de vídeo on-line Dailymotion

12:24 · 25.01.2017 por AFP

Dailymotion

A justiça russa ordenou o bloqueio no país da plataforma de vídeos on-line Dailymotion, filial do grupo francês Vivendi, por infração aos direitos autorais de um canal de televisão local, indicou na quarta-feira a empresa proprietária do canal.

Em 2 de dezembro passado, um tribunal de Moscou aceitou "a demanda da rede Piatnitsa de bloquear o Dailymotion no território da Rússia", indicou o holding russo Gazprom-Media, proprietário desta rede, em um comunicado transmitido à AFP.

Como a sociedade francesa não recorreu da medida nos prazos legais, a sentença foi transmitida à autoridade reguladora dos meios de comunicação para ser aplicada, acrescentou.

O Dailymotion tomou "conhecimento da situação", indicou um porta-voz da plataforma à AFP.

O serviço jurídico "vai entrar em contato com as autoridades para resolver a situação", acrescentou.

O site continuava acessível na quarta-feira, mas pode ser bloqueado antes do fim de semana, indicou um porta-voz da autoridade reguladora.