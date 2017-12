08:58 · 19.12.2017 / atualizado às 08:59

A Disney Interactive relançou os jogos "Aladdin", "O Rei Leão" e "Mogli: O Menino Lobo" de surpresa no Steam.

Até a próxima segunda-feira (25), os títulos estão custando R$ 13,99 na loja digital. O preço original dos jogos é R$ 19,99.

"Aladdin" é original de 1993 e tem como foco a ação, dando ao protagonista uma espada para enfrentar seus inimigos, com animações que lembram bastante as do filme.

"O Rei Leão" é de 1994 e acompanha a aventura de Simba desde seus primeiros anos até se tornar adulto.

"Mogli: O Menino Lobo" foi lançado pela primeira vez em 1993 e apresenta aos jogadores uma aventura através da selva.