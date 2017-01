Jogo de corrida é lançado pela Netflix

15:26 · 09.01.2017

Pablo Escobar da Série Narcos em ação no Netflix Infinite Runner ( Foto: Reprodução )

Além de oferecer filmes e séries, a Netflix apresentou uma novidade para os seus fãs, a plataforma lançou um jogo chamado de "Netflix Infinite Runner", onde os usuários podem escolher entre quatro personagens como Pablo Escobar de Narcos, Mike Wheeler de Stranger Things, Piper Chapmam de Orange is the New Black e Marco Polo da série que leva o mesmo nome.

O game é parecido com os que já estão presentes no mercado como "Super Mario Run", "Crossy Road" e "Run Ninja Run", jogos de "infinite runner", ou seja, corrida infinita. "Netflix Infinite Runner" é compatível com os sistemas operacionais "iOS" e "Android", e pode ser jogado em plataformas como PCs, celulares e tablets.

O diferencial do "Netflix Infinite Runner" são os temas apresentados nas corridas. Isso porque, cada um dos personagens tem o seu próprio "mundo" que remetem as séries da plataforma. Mas, somente as animações que fazem com que o game se diferencie dos demais, a jogabilidade continua a mesma como em outros jogos de corrida, restringindo-se em correr, pular, capturar objetos e mover os personagens para os lados.

A empresa costuma fazer esse tipo de ação para promover os seus conteúdos, antes disso, a Netflix já tinha desenvolvido outras "promoções" como a "aliança", que faz com que casais não assistam conteúdo longe um do outro.