Jogo Dark Souls III: The Ringed City chega dia 28 de março

07:40 · 24.01.2017

Jogo Dark Souls III: The Ringed City

A publisher Bandai Namco anuncia Dark Souls III: The Ringed City, a última expansão (DLC) para Dark Souls III, o título mais rapidamente vendido na história da empresa. Esta nova aventura coloca os jogadores no encalço de Slave Knight Gael até o fim do mundo, literalmente, enquanto ele busca pela Dark Soul of Humanity. Dark Souls III: The Ringed City estará disponível para download nos sistemas PlayStation4, Xbox One e PC via Steam no dia 28 de Março de 2017.

No fim da Era do Fogo, onde o mundo acaba e todos os locais convergem ao mesmo ponto, um aventureiro solitário mergulha nas loucuras desta terra assolada e descobre os segredos do passado. Ao trilhar o caminho para a lendária Cidade Anelada, jogadores encontrarão feras antigas, novos personagens vivendo nos limites da sanidade, novas armaduras, armas, magias e, no fim de tudo, uma cidade há muito esquecida e agora tomada por novos horrores, apenas aguardando pelos mais corajosos jogadores.

“Dark Souls III: The Ringed City coloca os jogadores cara a cara contra feras enormes em um insano mergulho nas entranhas do fim do mundo,” diz Jason Enos, diretor de Marca e Marketing para América Latina na Bandai Namco. “A FromSoftware criou ambientes visualmente incríveis que evocam o senso de beleza destruída, e encontros angustiantes que deixarão os jogadores ávidos por mais daquele mundo”.

Dark Souls III: The Ringed City estará disponível digitalmente por US$ 14,99 no PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam em 28 de Março de 2017. O jogo está classificado como “Recomendado para Maiores de 14 Anos” pelo Ministério da Justiça. A primeira expansão lançada, Dark Souls III: Ashes of Ariandel está disponível pelo mesmo valor, nos mesmos sistemas. O passe de temporada de Dark Souls III, que inclui acesso à Ashes of Ariandel e The Ringed City, pode ser adquirido digitalmente por US$ 24,99.