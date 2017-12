Jaqueta inteligente ajuda a encontrar o smartphone em caso de perda

08:40 · 20.12.2017 / atualizado às 08:41

A jaqueta inteligente desenvolvida pelo Google em parceria com a marca de jeans Levi's ganhou mais dois recursos, anunciados nesta semana: localizador de smartphone e iluminador.

A função de localizar o celular do usuário funciona da seguinte forma: depois de conectar o aparelho à jaqueta, você aciona o recurso e o smartphone tocará no volume máximo.

Já o recurso de iluminar faz com que a manga do wearable se transforme em laterna.

A Commuter x Jacquard (nome oficial do produto) foi apresentada ao grande público em setembro deste ano e está à venda nos Estados Unidos por US$ 350.

Jaqueta inteligente

Vale pontuar que a peça foi desenvolvida pela divisão Advanced Technology and Products do Google. Com o produto, o usuário pode receber comandos de GPS, ser avisado sobre notificações de mensagens e ligações e controlar a reprodução de música. É possível, por exemplo, pausar ou continuar suas canções e até aumentar o volume.