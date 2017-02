iPhones começarão a ser produzidos na Índia

14:32 · 03.02.2017 / atualizado às 17:25

Até o final do mês de abril, a Apple começará a produzir seus smartphones na Índia. A informação foi fornecida pelo ministro estadual de tecnologia de Karnataka, Priyank Kharge. A decisão faz com que a empresa diminua sua produção em algumas áreas e foque no país, onde apresenta o crescimento de celulares mais rápido do mundo.

Em janeiro a Apple contratou a Winstron Courp, empresa de Taiwan, para ser a principal desenvolvedora de dispositivos no país. A produção será realizada em Bangalore, maior cidade de Karnataka, e terá o mercado doméstico como público principal.

A Apple chega à Índia para competir diretamente com a Samsung, líder do comércio local. Em 2016 a empresa da maça chegou enviar 2,5 milhões de aparelhos aos País, respondendo a 2% dos embarques. Até o ano de 2020, os desenvolvedores esperam vender entre 750 milhões de iPhones.