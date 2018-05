iPhone com câmera traseira de lente tripla pode chegar em 2019

08:56 · 08.05.2018

Segundo novos rumores, a Apple deve lançar pelo menos um novo modelo do iPhone com uma câmera traseira de três lentes no segundo semestre do ano que vem. A informação vem de uma nota pesquisa do analista da Yuanta Securities, Jeff Pu, publicada pelo Taipei Times.

A matéria não fornece muitos detalhes, mas um relatório do site chinês do Economic Daily News sugeriu no mês passado que o sistema de câmeras terá seis elementos, pelo menos uma lente de 12 megapixels e zoom de até 5x, que não é especificado se será óptico ou digital.

A inclusão de uma terceira lente provavelmente permitiria o zoom óptico de 3x em um iPhone pela primeira vez. Os iPhones mais recentes com lentes duplas (7 Plus, 8 Plus e X) têm zoom óptico de apenas 2x, graças à lente teleobjetiva.

O primeiro smartphone com lente traseira tripla foi o Huawei P20 Pro, que chegou com uma lente de 40 megapixels, uma lente monocromática de 20 megapixels e uma lente telefoto de 8 megapixels com zoom óptico de 3x. A terceira lente provavelmente seria um recurso reservado para os iPhones mais sofisticados da próxima geração e provavelmente só deve chegar na linha de 2019.

Com base nos rumores, o designer Martin Hajek, em parceria com o site iDropNews, criou diversos conceitos de como poderiam ser os novos iPhones.

2018

Para a linha de iPhones deste ano, o boato mais recente é que o aparelho com tela de 6.5', que seria o suposto "iPhone X Plus", deve ter um tamanho similar ao das versões Plus já lançadas anteriormente pela empresa. A diferença, como acontece com o iPhone X, é que a tela deve cobrir quase que a totalidade da frente do aparelho.

Ainda são esperados outros três modelos para este ano: a nova versão do iPhone SE, uma suposta segunda geração do atual iPhone X e um modelo com tela de 6.1' mais barato, com câmera simples, tela de LCD, sem a tecnologia 3D Touch e com corpo em alumínio, em detrimento do vidro nas versões mais caras. Além disso, os novos modelos devem ganhar um novo carregador de 18W para fazer aproveitamento da tecnologia de carregamento rápido.