iPhone celebra 10 anos nesta segunda-feira (9)

09:28 · 09.01.2017 / atualizado às 10:35

Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone em 2007 ( Foto: Divulgação )

Steve Jobs apresentou o primeiro modelo de iPhone ao mundo no dia 9 de janeiro de 2007, durante a MacWorld, feira oficial da Apple, em São Francisco, nos Estados Unidos. Naquela época, o celular era diferente de tudo o que já tinha sido visto. O smartphone introduziu a tela sensível ao toque, além de um sistema operacional sofisticado ao mercado.

A primeira geração do iPhone chegou às lojas no dia 29 de junho, quase seis meses após a apresentação. Desde então, a Apple já lançou 14 modelos, inclusive os mais recentes iPhone 7 e 7 Plus. Atualmente o produto já vendeu mais de 1 bilhão de unidades. Dias antes do lançamento de um novo modelo, os clientes da marcam fazem fila para conseguir o smartphone mais atualizado.

Para 2017, a Apple estaria preparando uma mudança radical no design do aparelho. O novo modelo, que deve ser apresentado ao público em agosto deste ano, ainda deve vir com um carregador sem fio, além de tela de 5,5 polegadas e duas câmeras na parte traseira.

> iPhone 7s deve ser lançado com carregador sem fio

Também se especula que o smartphone ganhe um display de OLED curvo, assim como os modelos Galaxy S e Note, da Samsung.

Veja o vídeo da apresentação do primeiro iPhone: