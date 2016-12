iPhone 7s pode ter carregamento sem fio, de acordo com site especializado

11:06 · 28.12.2016 / atualizado às 14:51

De acordo com o blog japonês Mac Okatara, famoso por antecipar novidades de produtos da Apple, o iPhone 7s contará com tela de 5 polegadas e duas câmeras na parte de trás do celular, como no modelo Plus, além de carregamento sem fio, o que pode ser uma boa notícia para os amantes da empresa norte-americana.

O tamanho da tela seria uma opção intermediária, já que o iPhone 7 conta com tela de 4,7 polegadas e o iPhone Plus tem display de 5,5 polegadas.

Ainda segundo o site, as informações foram divulgadas por uma fabricante de peças de Taiwan que presta serviços para a Apple. A empresa norte-americana deve anunciar as novidades em agosto de 2017.