INTZ busca primeira vitória no CBLoL depois da reformulação

13:50 · 03.02.2017

Mind Coach do clube, Cláudio Godoi ( Foto: Reprodução )

A equipe de League of Legends do INTZ eSports Club encara neste domingo (5), às 13h, o Remo Brave em busca de sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2017. Mais do que pontos na classificação, um triunfo no fim de semana solidifica todo esforço dos intrépidos nos dois primeiros jogos. Apesar de o resultado positivo ainda não ter vindo, a equipe enxerga evolução a cada rodada do CBLoL.

O caçador Gabriel “Turtle” Peixoto aponta que o resultado adverso da última rodada serviu para detectar pontos importantes que devem ser corrigidos durante as partidas. “Deu pra notar muita coisa no mid e no early game que poderíamos ter aproveitado, e vamos trabalhar para que isso não aconteça novamente”, comentou.

Um dos segredos da line-up do INTZ, que venceu praticamente tudo o que disputou no ano passado, estava na harmonia entre os jogadores. Com a chegada de três novos integrantes, o Mind Coach do clube, Cláudio Godoi, destaca a importante missão de integrá-los à nova equipe.

“Às vezes, trocando um jogador, a equipe se torna totalmente diferente, pois as relações entre as pessoas funcionam em cadeia. Você dá o estimulo, ela processa esse estimulo e se comporta de uma maneira, criando uma cadeia de reações da forma como as pessoas se relacionam. A troca desses jogadores acaba criando um novo ambiente”, analisou o Mind Coach.

Os resultados também têm influência direta no estado psicológico dos jogadores e, para Godoi, a vitória na próxima rodada ajudará na confiança dos Intrépidos: “Será importante, porque você acaba reforçando todo o trabalho que eles desempenharam ao decorrer dessas semanas. Quando você se esforça muito e a reposta que você espera não vem, acaba gerando uma frustração. Este resultado positivo mostrará que o esforço está valendo a pena”, concluiu.

CONFIRA OS JOGOS DO INTZ NA PRIMEIRA ETAPA DO CBLOL 2017

Semana 1

Sábado, 28/01

INTZ 1 x 1 CNB eSports

Semana 2

Sábado, 28/01

INTZ 0 x 2 Red Canids

Semana 3

Domingo, 05/02

13h – INTZ x Remo Brave

Semana 4

Domingo, 12/02

15h – INTZ x paiN Gaming

Semana 5

Sábado, 18/02

13h – INTZ x Keyd Stars

Semana 6

Sábado, 04/03

15h – INTZ x Operation Kino

Semana 7

Sábado, 11/03

13h – INTZ x KaBuM! eSports

FASE ELIMINATÓRIA

Semis: 25 e 26 de março (MD5)

Finais: 08 de abril (MD5)