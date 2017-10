Interpol e Kaspersky Lab fazem novo acordo de intercâmbio de inteligência de ameaças

10:53 · 14.10.2017 / atualizado às 10:54

A Kaspersky Lab vai compartilhar informações sobre sua pesquisa de ameaças virtuais com a Interpol a fim de ajudar na perícia digital completa para bloquear totalmente os criminosos virtuais

Interpol e Kaspersky Lab estabeleceram uma estrutura legal para facilitar e amadurecer a cooperação entre si a partir do compartilhamento de dados de inteligência de ameaças sobre as atividades mais recentes de criminosos virtuais, onde quer que elas surjam.

Os especialistas da Kaspersky têm cooperado regularmente com a Interpol, compartilhando suas descobertas sobre ameaças virtuais com a polícia dos países membros. Um exemplo foi a participação en uma operação pioneira realizada pela Interpol que identificou aproximadamente nove mil servidores de comando e controle (C2) de botnets e centenas de sites comprometidos, inclusive portais governamentais, em vários pontos da região da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A Kaspersky Lab também já auxiliou em uma operação mundial coordenada pelo Global Complex for Innovation (IGCI) em Cingapura para interromper a botnet criminosa Simda, uma rede de mais de 770 mil computadores infectados no mundo inteiro.

Além disso, a cooperação com a Interpol ajudou os especialistas da Kaspersky Lab a testar e aprimorar uma ferramenta gratuita de código aberto que facilita e acelera a pesquisa de ameaças cibernéticas: ela permite reduzir o tempo de viagem dos pesquisadores e também ajuda as autoridades legais a descobrir mais rapidamente os principais artefatos deixados após um ataque virtual.

Com o fortalecimento da relação existente entre as duas organizações, o novo acordo formaliza o intercâmbio de dados para respaldar a Interpol nesse tipo de investigações. A intenção é que a Kaspersky Lab compartilhe informações sobre sua pesquisa de ameaças virtuais a fim de ajudar na perícia digital completa para bloquear totalmente os criminosos virtuais.