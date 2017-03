Inteligência artificial desenvolvida para residências é apresentada pelo criador do Facebook

13:33 · 22.12.2016

Mark executando o "Jarvis", sistema operacional de sua residência ( Foto: Reprodução/ Facebook )

Mark Zuckerberg, criador do Facebook, maior rede social do mundo, parece não ter limites quando o assunto é conectividade. Em uma publicação no seu perfil, ele mostrou aos seus seguidores o projeto final da inteligência artificial que controla a sua casa. Denominado de "Jarvis", em homenagem ao assistente pessoal do Homem de Ferro, o sistema operacional realiza tarefas como apagar luzes, controlar eletrodomésticos, música, temperatura e equipamentos de segurança.

O "Jarvis" está localizado na casa de Mark e conta com combinações distintas, como um comando no Messenger, aplicativo de mensagens do Facebook, câmeras presentes nas entradas da residência e por fim, uma plataforma desenvolvida especialmente para o sistema operacional iOS (presentes em iPhones, iPads e iPods). Segundo o programador, o projeto foi um desafio particular para o ano de 2016 e conta com tecnologias como Python, PHP e Objective C, que usam processamento de linguagem natural, reconhecendo rostos e vozes.

Etapas

O princípio do projeto foi a criação do servidor de comunicação, responsável por conversar diretamente com os outros dispositivos. Para a construção, foi preciso incluir engenharia reversa em APIs. Depois disso, os desenvolvedores "ensinaram" o sistema operacional a falar e entender as vozes, a tarefa mais complicada, segundo eles.

Definição

Com a inteligência artificial em processo de finalização, Mark Zuckerberg quer corrigir algumas ferramentas no "Jarvis" nas próximas atualizações. O programador ainda pretende "clonar" sua criação, ou seja, comercializar o sistema operacional para outros usuários. Para isso, ele estuda desenvolver um aplicativo no Android para que a tecnologia possa se comunicar com todos os cômodas da residência.