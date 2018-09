Intel anuncia instalação da tecnologia True View em estádio do Super Bowl LIII

11:00 · 23.09.2018

A nova tecnologia imersiva True View criada pela Intel chegou ao Estádio Nissan, em Nashville, e ao Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, palco do Super Bowl LIII, ambos nos Estados Unidos. Com essas implantações, agora 13 estádios oferecem aos fãs de todo o mundo a oportunidade de rever os melhores lances de forma imersiva e em 3D, com visão 360 graus.

Com o replay imersivo das jogadas, os torcedores podem assistir aos lances de todos os ângulos, até mesmo a partir da visão do atleta, sem que o jogador tenha de ter uma câmera instalada em seu capacete.

A partir desta semana, todo conteúdo poderá ser acessado através do site oficial da National Football League (NFL), do aplicativo móvel da NFL, do canal da NFL no YouTube e em outros canais de conteúdo digitais e móveis da NFL e dos times participantes.

Confira no vídeo como o True View funciona: