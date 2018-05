Instagram tem rápida instabilidade na manhã desta quinta, 10

12:47 · 10.05.2018 / atualizado às 13:17

Foto: Divulgação Página do Down Detector mostrando o pico do problema no Instagram ( Foto: Internet )

Instagram ficou rapidamente instável durante a manhã desta quinta-feira, 10. Foi rápido, mas irritou e preocupou usuários. Contactamos a assessoria de imprensa do Instagram no Brasil e eles responderam que o problema foi resolvido rapidamente pela equipe técnica do aplicativo.

O pico do problema do Instagram, segundo o site Down Detector, foi por volta de 9h40. Muitos não conseguiam atualizar o feed e alguns nem mesmo logar na rede social.

A falha teria sido não só no Brasil, mas também na Europa, Guiana e Argentina, segundo o site Olhar Digital. Segue abaixo a resposta oficial:

“Estamos cientes de que alguns usuários tiveram problemas temporariamente para acessar o Instagram hoje cedo. O problema foi rapidamente corrigido e os usuários afetados já podem acessar suas contas normalmente”.