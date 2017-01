Instagram ganha integração com WhatsApp para compartilhar fotos e vídeos do feed

16:36 · 24.01.2017 / atualizado às 16:43

O WhatsApp ganhou uma integração com o Instagram nesta terça-feira (24) para os usuários do sistema Android. Agora é possível compartilhar fotos e vídeos publicados no feed da rede social diretamente no aplicativo de mensagens instantâneas em mensagens privadas, com uma miniatura e o link para o post original. As informações são do TechTudo.

Até então, era necessário tirar um print ou copiar a URL do post para compartilhar algum item do Instagram com um contato do WhatsApp.

Usuário de iPhone e Windows Phone devem receber a novidade em breve.

Como acessar

Para acessar, atualize o seu Instagram para a versão mais recente do app; escolha uma foto e clique nos três pontinhos do menu no topo do post. Lá, estará a opção "Compartilhar no WhatsApp". Vale destacar que a rede social não avisa ao usuário que sua foto ou vídeo foi enviado para alguém via app de mensagens.