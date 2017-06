Instagram anuncia nova funcionalidade

12:07 · 13.06.2017

O Instagram anunciou, nesta terça-feira, 13, uma nova funcionalidade: Arquivo. Agora, o usuário poderá mover publicações que foram compartilhadas para um espaço no qual só você pode visualizá-las.

A nova função permite que o usuário tenha mais controle para preservar momentos importantes e também mais flexibilidade para compartilhar qualquer momento no seu feed, sabendo que poderá movê-lo do seu perfil quando quiser.

Como fazer

Arquive qualquer post do seu perfil tocando em “...” e depois selecionando “Arquivar”. Reveja seus posts arquivados quando quiser, tocando no ícone do arquivo, no canto superior direito do seu perfil. Se quiser trazer de volta uma foto arquivada para o seu perfil toque em “...” e depois em “Mostrar no perfil” e ela voltará para o seu lugar original.