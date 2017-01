Instagram anuncia métricas e anúncios para o Stories

12:36 · 11.01.2017 / atualizado às 12:42

Com a grande aceitação do Stories ao redor do mundo (mais de 150 milhões de pessoas usam a ferramenta atualmente), o Instagram anunciou o lançamento de duas novidades: métricas e anúncios, que serão capazes de mensurar a interação entre pessoas e histórias.

Métricas do Stories

Nas próximas semanas, as Ferramentas de Negócios do Instagram contarão com métricas sobre Stories orgânicos. Empresas que possuem um perfil comercial poderão ver o alcance, impressões, respostas e saídas de cada uma de suas histórias. Ao visualizar essas informações, elas poderão tomar decisões informadas e criar conteúdo ainda mais relevante para sua audiência.

Anúncios no Stories

Além de métricas, também a rede social ainda traz anúncios imersivos em tela cheia no Stories. A publicidade nas histórias permitem usar recursos de segmentação, alcance e mensuração capazes de tornar os anúncios ainda mais relevantes para um público específico.

Nesse primeiro momento, o Instagram vai testar a novidade com 30 clientes do mundo, incluindo Netflix e Nike.

Anúncios no Instagram Stories serão lançados globalmente para objetivos de negócios focados em alcance e para as demais interfaces nas próximas semanas. Depois dessa fase, a rede social quer ajudar outros objetivos de negócios com opções de direct response disponíveis nos próximos meses.