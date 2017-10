Infinite Warfare Retribution está disponível para PS4, Xbox One e PC

10:16 · 14.10.2017 / atualizado às 10:17

Publicado pela Activision e desenvolvido pela Infinity Ward, Retribution traz novos mapas multiplayer e a aguardada conclusão da história de zumbis de Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare Retribution, o quarto pacote de mapas em DLC para Call of Duty: Infinite Warfare, está disponível agora para PlayStation 4, Xbox One e PC. Publicado pela Activision e desenvolvido pela Infinity Ward, Retribution traz novos mapas multiplayer e a aguardada conclusão da história de zumbis de Infinite Warfare, chamada "The Beast from Beyond," que leva jogadores a uma base abandonada em um planeta gelado para combater os mortos-vivos.

Retribution traz a conclusão da experiência zumbi de cinco partes de Infinite Warfare: The Beast from Beyond. O modo cooperativo traz o retorno de Willard Wyler, o enigmático e maléfico diretor de cinema com as feições e voz de Paul Reubens (Pee-wee's Big Holiday, Gotham). Wyler agora levou nosso quarto protagonistas a uma base militar remota em um distante planeta gelado, onde terão de enfrentar hordas de mortos-vivos e uma espécie de inimigo que fãs de longa data da série Call of Duty reconhecerão, assim desvendado a verdade por trás de Wyler e seus filmes.

The Beast from Beyond também traz novas armas, armadilhas inovadoras e mais, assim como a ação frenética de Call of Duty com Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) como "Poindexter;" Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) como "AJ;" Jay Pharoah (White Famous, Saturday Night Live) como "Andre;" e Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Inside Amy Schumer) como "Sally," todos retornando dos episódios anteriores.

Retribution também traz quatro novos mapas multiplayer:

- Carnage – Carnage é uma corrida pós-apocalíptica pela costa californiana, com grandes vistas abertas e perigos ambientais incluindo armadilhas de fogo que jogadores podem ativar para assar seus inimigos.

- Heartland – Em Heartland, equipes vão frente a frente em uma simulação de uma pequena cidade americana, que é uma reinterpretação do mapa Warhawk, clássico de Call of Duty: Ghosts. Jogadores podem visitar a sorveteria local para pegar uma sobremesa e acabar com os oponentes do outro lado da rua com um Gerador de Buracos Negros.

- Altitude – Situado em um shopping center de alto padrão na fronteira do universo, Altitude joga os times em um espaço caótico em que rotas rápidas para flanquear são a chave para a vitória. O mapa também conta com incríveis cachoeiras flutuantes que circundam o mapa.

- Depot 22 – Depot 22 é o lugar para afogar as mágoas nos limites da civilização, que foca em combates de média distância em um mapa de tamanho intermediário e três rotas. Jogadores podem se enfrentar na cantina para ter um combate a curta distância ou enfrentar inimigos correndo pelas paredes de um trem em movimento.

Além disso, durante o mês de outubro, os jogadores de Call of Duty: Infinite Warfare viverão uma celebração especial chamada "Willard Wyler's Halloween Scream" com novo conteúdo e prêmios até 1º de novembro, exceto quando especificado:

- Novo Supply Drop temático de Halloween no início de cada semana;

- Novos itens cosméticos temáticos de Halloween a cada sexta, com um presente final em 30 de outubro;

- Equipamentos e pacotes temáticos de Halloween, incluindo o a nova skin zombie de Rig, que precisa ser conquistada;

- Modo "Boss Battle", o qual inicia em 13 de outubro e permite reencarar os favoritos chefes de cada modo zombies de Infinite Warfare, começando pelo primeiro capítulo, Zombies in Spaceland, e continuando com subsequentes a serem disponibilizado em dois por semana, até a batalha final em The Beast from Beyond (jogadores precisam ter o pacote de DLC para acessar os capítulos de DLC);

- Carnage, o mapa multimplayer da DCL Retribution, estará disponível para todos os jogadores entre 12 de outubro e 1º de novembro com dobro de XP.

Para ganhar os prêmios gratuitos durante o Halloween Scream, jogadores deverão logar no multiplayer entre segunda e sexta-feira pela manhã e visitar o Quartermaster. Cada semana, o Supply Drop estará disponível entre se entre segunda e sexta. Horários podem variar.

