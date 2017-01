Imagens vazadas mostram detalhes do suposto Moto G 5 Plus

09:49 · 11.01.2017 / atualizado às 09:50

Uma postagem feita por um usuário da Romênia em um site de vendas, nesta terça-feira (10), revelou o suposto Moto G 5 Plus. Segundo o site The Verge, o modelo parece ser legítimo, mas não há confirmação sobre um futuro lançamento do celular da Motorola/Lenovo.

Dentre as especificações, o smartphone teria tela de 5,5 polegadas, resolução Full HD (1080 x 1920), bateria com 3.080 mAh e resolução da câmera de 13 megapixels. A câmera frontal, para selfies, teria 5MP. O celular ainda rodaria o Android Nougat.

O rumor aponta um processador Snapdragon 625 octa-core. O armazenamento seria de 32 Gb para fotos, aplicativos e aquivos. O carregamento seria com entrada microUSB.

O design do celular mostra uma câmera e flash em um visual circular e a presença de um leitor de digitais, com um botão frontal.

O Moto G 4 Plus é vendido atualmente no Brasil por R$ 1.499.

Evento

Vale lembrar que em fevereiro acontece acontece o MWC 2017, em Barcelona, onde grandes fabricantes apresentas suas novidades.