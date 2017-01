Imagem vazada do Galaxy S8 mostra mudança de design

09:32 · 06.01.2017

Galaxy S8 da Samsung que mostra o novo visual do aparelho. O site GSMArena vazou uma imagem do novo

A principal novidade parece ser a ausência do botão físico de início, tradicional nos celulares da marca. O design do S8 também parece privilegiar a tela. Na foto, nem mesmo os botões de navegação do Android aparecerem visíveis.

O boato sobre o "desaparecimento" do botão físico não é de hoje. Ainda não se sabe como a Samsung planeja substituir os comandos de navegação tradicional.

A imagem ainda parece confirmar que o celular terá bordas curvas, assim como o modelo Galaxy S7 Edge. Suspeita-se que o telefone terá somente a versão Edge como modelo único.

A Samsung, por sua vez, não divulgou nenhuma informação concreta sobre o celular.