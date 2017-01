Hugo Barra será responsável pela área de realidade virtual do Facebook

07:54 · 26.01.2017 / atualizado às 13:53 por Redação/FolhaPress

O brasileiro Hugo Barra anunciou que deixaria a Xiaomi e voltará para o Vale do Silício, na Califórnia para ficar perto dos amigos e familiares e que tiraria umas férias. Mas não ficou só nisso. O bilionário e fundador do Facebook resolveu reduzir o descanso de Barra para nomeá-lo o novo vice-presidente da Oculus, a empresa de realidade virtual de Mark Zuckerberg. Logo depois, o próprio brasileiro confirmou a informação através das redes sociais e se disse animado com a nova empreitada.

"Conheço Hugo há muito tempo, começando quando ele ajudou a desenvolver o sistema operacional Android, até os últimos anos em que ele trabalhou na Xiaomi, em Pequim, criando dispositivos inovadores para milhões de pessoas", afirma o presidente do Facebook.

"Hugo compartilha minha visão de que as realidades virtual e aumentada serão a próxima plataforma principal de computação. Elas vão permitir que nós experimentemos completamente coisas novas e sejamos mais criativos que nunca", diz. Em dezembro, Brendan Iribe, ex-presidente da Oculus, anunciou que estava deixando o cargo para ficar responsável por outra área da companhia.

No Google, Barra era um dos principais executivos responsáveis pelo Android. Em texto publicado em rede social na segunda-feira, Barra afirmou que estava deixando a empresa depois de três anos e meio para atuar em um novo projeto no Vale do Silício.

A Xiaomi chegou a ser brevemente a empresa iniciante de tecnologia mais valiosa do mundo e tinha esperanças de ser a Apple da China. Mas a companhia acabou passando por desaceleração nas vendas de smartphones e saiu do posto de cinco maiores companhias do setor na China em 2016, após ficar na segunda colocação em 2015. "Os últimos anos vivendo em um ambiente tão singular tiveram um peso grande na minha vida e começaram a afetar a minha saúde", disse Barra em mensagem no Facebook. "Vendo o quanto deixei para trás nestes últimos anos, está claro para mim que a hora chegou".

Barra, que tornou-se sinônimo dos esforços de expansão internacional da Xiaomi, morava em Pequim, mas com frequência viajava para outros mercados importantes, incluindo a Índia e o Brasil. Em carta enviada aos funcionários neste mês, o presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, afirmou que o "pior ficou para trás", referindo-se às recentes dificuldades da companhia em competir com um número crescente de rivais locais.

Para Barra, o caminho na Xiaomi passou por muitos obstáculos, incluindo a interrupção de produção no Brasil diante da instabilidade econômica no país e uma proibição temporária na Índia em 2014 por causa de infração de patentes.