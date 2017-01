Hackers utilizam vírus que aciona as webcams e grava a tela dos computadores

16:18 · 23.01.2017

O vírus é o complemento de outo Malware encontrado nos computadores da Apple em 2014 ( Foto: Reprodução )

Uma notícia anunciada nesta segunda-feira (23), assustou os usuários do MacOs. De acordo com os responsáveis pela companhia de segurança Malwarebytes, foi desenvolvido o "Fruitfly", uma espécie de malware que utiliza computadores para enviar conteúdos em comunicação remota, e espiona internautas através das webcams.

Com o vírus, os hackers conseguem ter domínio sobre todo o computador, tirando prints (screenshots) das telas e ativando as câmeras dos computadores sem que as vítimas tenham conhecimento. Os especialistas acreditam que o "Fruitfly" é um desenvolvimento de outra ameaça encontrada nos Macs em outubro de 2014.

Descoberta

De acordo com os pesquisadores, o vírus foi encontrado depois que um administrador especializado em tecnologia da informação percebeu uma comunicação incomum no seu tráfego de dados.

Solução

A Apple, assim como outras empresas de antivírus, já reconheceram o vírus e estão lançando atualizações de sistemas que barram o "Fruitfly".