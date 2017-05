Hackers invadem sistema de chaves de hotel e hóspedes ficam impedidos de entrar em seus quartos

13:20 · 01.02.2017

Em janeiro, hóspedes de um luxuoso hotel na Áustria passaram por uma situação difícil. Hackers invadiram o sistema de chaves eletrônicas do Romantik Seehotel Jaegerwirt, que tem diárias de até 530 dólares, e pediram resgate em bitcoin para liberar as fechaduras do espaço. Os hóspedes ficaram impedidos de entrar em seus quartos.

De acordo com o New York Times, o pedido chegou via e-mail. O gerente do hotel, Christoph Brandstätter, ainda disse que os hackers exigiram 1.800 dólares em bitcoins. Caso o hotel não pagasse em 24h, o valor dobraria.

"Estávamos em nossa capacidade máxima, com 180 hóspedes, e decidimos que era melhor ceder", contou o homem.

Os hackers usaram um tipo de software maligno que sequestra o computador da vítima e cobra um valor pelo resgate.