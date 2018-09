Hacker aproveita falha da Apple e 'compra' 502 iPhones por cerca de R$ 0,12

10:02 · 20.09.2018 / atualizado às 11:16

Chang Chi-yuan comprou 500 unidades do iPhone 8 de 256 GB e duas unidades do iPhone XS Max de 512 GB ( Foto: Reprodução / Chang Chi-yuan / Facebook )

Um hacker de Taiwan aproveitou-se de uma falha no sistema da loja online da Apple e "comprou" 502 iPhones por apenas um novo dólar taiwanês, cerca de R$ 0,12, de acordo com a emissora local TVBS. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Para comprovar a compra, o engenheiro de computação Chang Chi-yuan publicou em seu perfil no Facebook três imagens que mostram a transação sendo aprovada. Segundo a publicação de Chang, lhe foi cobrado apenas 1 novo dólar taiwanês por 500 unidades do iPhone 8 de 256 GB e duas unidades do iPhone XS Max de 512 GB. Se fossem cobrados os valores reais dos produtos, a compra custaria cerca de 16,6 milhões de novos dólares taiwaneses, cerca de R$ 2,2 milhões.

O engenheiro, no entanto, decidiu não se beneficiar da brecha deixada pelo site e cancelou a compra após a aprovação.

Esta não á a primeira vez que o engenheiro consegue se aproveitar de falhas no sistema da Apple, em 2016, ele já havia adquido um iPhone por um valor bem abaixo do preço de mercado. Em 2013, Chang Chi-yuan ficou famoso internacionalmente por conseguir excluir publicações de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, utilizando um bug que havia sido descoberto e depois ignorado pelos técnicos da rede social.