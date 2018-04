Grupo de clientes do Bradesco já está sendo atendido via WhatsApp

08:38 · 27.04.2018 / atualizado às 08:40

Será possível conversar com o gerente do banco através do aplicativo ( Foto: Bradesco/Divulgação )

O Bradesco anunciou quinta-feira (26) que vai começar a atender os clientes via WhatsApp. A novidade já está sendo testado por um grupo de clientes, mas a ideia é que o projeto piloto seja ampliado ainda neste semestre.

O recurso também já está disponível para os correntistas de agências digitais e do banco digital Next.

Ainda segundo o banco, será possível conversar com gerentes diretamente pelo aplicativo de mensagens ao longo dos próximos meses. Transações financeiras ainda não serão permitidas.

Funcionará assim: os clientes serão convidados pelos gerentes para que eles cadastrem o número do telefone do banco em seus contato.

"É fato que o WhatsApp faz parte do dia a dia de muita gente e é a maior plataforma de mensageria do mundo, com uma penetração altíssima no Brasil. Sabemos que quem escolhe o canal de relacionamento com o Banco é o próprio cliente e acreditamos que grande parte deles, após receber o convite do gerente, vai optar por se relacionar também através do aplicativo”, afirma em nota Luca Cavalcanti, diretor executivo de Pesquisa e Inovação do Bradesco.

Vale pontuar que a ferramenta usa a assistente virtual BIA (Bradesco Inteligência Artificial) que roda com a tecnologia Watson, da IBM.