Governo Federal vai acabar com banda larga fixa ilimitada no Brasil até o final de 2017

09:23 · 13.01.2017 / atualizado às 10:19

Gilberto Kassab falou que o segundo semestre decretará o fim da banda larga fixa ilimitada no Brasil ( Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil )

Em entrevista ao portal "Poder 360", o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que a banda larga fixa ilimitada tem data para acabar: até o final deste ano. De acordo com Kassab, a meta do Governo Federal é usar o segundo semestre de 2017 para isso.

>>>Internet ilimitada é maioria no mundo; confira alguns planos e opiniões de usuários

O ministro não deixou claro como serão os planos que, segundo ele, estariam em estudo pelo ministério. Porém, deixou claro que haverá modelos flexíveis diferentes do que há hoje. Atualmente, muitos clientes de banda larga fixa têm valores ilimitados para download e upload. A ideia é que cada cliente contrate sua franquia de dados do tamanho que desejar.

Na visão do ministério, isso será positivo para o cliente e para as empresas. As companhias de banda larga fixa não teriam como manter o serviço ilimitado por conta dos custos, mas o governo irá ter como cobrar melhores serviços com a questão da limitação do serviço.

Ainda de acordo com Kassab, o modelo final será definido pela Anatel, mas em conversa com o Governo Federal, através do ministério.

Entramos em contato com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por email e telefone e nos foi informado, através da ligação telefônica, que será enviada uma nota para todos os veículos, provavelmente, no turno da tarde, falando sobre o assunto.