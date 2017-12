09:42 · 19.12.2017

A GoPro divulgou um vídeo com as melhores imagens feitas pelos equipamentos da marca em 2017. Publicado em seu canal do Youtube, a retrospectiva 2017 mostra cenas gerais da natureza, além de pessoas em esportes radicais, praticando paraquedismo, canoagem e snowboard.

Entre as cenas mais impressionantes, há pessoas mergulhando ao lado de tubarões, um pedido de casamento no ar e uma bebida derramada em uma manobra

Confira o vídeo: