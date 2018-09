Google Science Fair abre inscrições para estudantes do mundo todo

15:12 · 18.09.2018

Jovens de todo o mundo que poderão enviar ideias inovadoras para solucionar pequenos problemas rotineiros através da ciência, tecnologia, engenharia e matemática ( Foto: Reprodução/Instagram )

O programa de incentivo aos estudantes, Google Science Fair, abriu as inscrições para a edição deste ano. Jovens de todo o mundo que poderão enviar ideias inovadoras para solucionar pequenos problemas rotineiros através da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

até 12 de Dezembro e o ganhador irá receber uma bolsa de estudos de 50 mil dólares, e os vinte finalistas globais virão aos escritórios do Google para compartilhar seus projetos e concorrerem em bolsas de estudos e prêmios da National Geographic, Lego Education, Scientific American e Virgin Galactic. As inscrições devem ser feitas no site e o ganhador irá receber uma bolsa de estudos de, e os vinte finalistas globais virão aos escritórios do Google para compartilhar seus projetos e concorrerem em bolsas de estudos e

A feira que existe desde 201, tem aprimorado cada vez mais as ideias inspiradoras dos estudantes. Kiara Nirghi é a ganhadora do programa no ano passado. Uma jovem de 18 anos da África do Sul, apaixonada por descobrir novas formas de proteger o ambiente, especialmente em sua comunidade que é afetada por secas.

Seu projeto respondia a seguinte questão: “Restos de frutas podem salvar plantações durante uma seca?”. A estudante queria ver se era possível plantações crescerem sem um fornecimento regular de água.

“Nunca fique com medo de fazer uma pergunta. Perguntar é sempre o primeiro passo para descobrir a resposta que fará a diferença ou solucionará o problema” finalizou a mais recente vencedora da Google Science Fair.