Google Pay ganha aplicativo e integração com cartões de crédito do Bradesco

08:44 · 21.02.2018 / atualizado às 09:58

O Google anunciou, nesta terça-feira (20), que o aplicativo Google Pay está disponível na loja de aplicativos do Google. O Google Pay concentra todas as formas de pagar com o Google em um único lugar. Além disso, também foi anunciada a chegada de um novo parceiro. A partir de agora, os correntistas do Banco Bradesco que possuem cartão de crédito Visa, de todas as categorias, poderão utilizar o serviço para pagar apenas com o smartphone em lojas físicas.

Saiba mais detalhes sobre o Google Pay:

Informações úteis enquanto você compra

A aba “Página Inicial” do Google Pay oferece informações para o usuário. Veja suas compras recentes, encontre lojas próximas.

Um novo lugar para suas coisas

A aba “Cartões” é uma maneira de manter tudo o que você precisa para pagamentos organizado e pronto para usar. De cartões de crédito e débito, programas de fidelidade a vales-presente.

Segurança e criptografia do Google

O Google Pay promete um sistema de proteção integrado para proteger sua conta e dados pessoais de maneira automática e contínua.

Todos os seus recursos favoritos

Segundo a assessoria de imprensa brasileira do Google, você ainda tem todas as vantagens e proteções do seu banco, além de uma camada extra de proteção, uma vez que o Google Pay não compartilha seu número de cartão real quando paga nas lojas. O serviço ajuda até a não perder tempo com preenchimento daqueles formulários on-line que demoram bastante. Basta escolher o Google Pay na hora de encerrar a compra e pagar com alguns cliques rápidos.

Quer aceitar o Google Pay pelo seu aplicativo, site ou negócio?

Para quem quiser aceitar o Google Pay, basta visitar o site Google Payment Solutions para saber mais.