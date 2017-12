13:59 · 20.12.2017

Google Chrome na tarde desta terça-feira (19). Porém quem abrisse o aplicativo da loja virtual recebia apenas um link que redirecionava o usuário para o download do instalador do navegador do Google. A solução alternativa não agradou a Microsoft, que removeu o "aplicativo" da sua Store, poucas horas depois, alegando violação das políticas da loja. chegou à Windows Store na tarde desta terça-feira (19). Porém quem abrisse o aplicativo da loja virtual recebia apenas umque redirecionava o usuário para o download do instalador do navegador do Google. A solução alternativa não agradou a, que removeu o "aplicativo" da sua Store, poucas horas depois, alegando violação das políticas da loja.

navegadores falsos que estão na loja usando o nome do Chrome. Porém a empresa de Bill Gates parece que não gostou da tentativa do Google de resolver o problema. "Removemos o instalador do Google Chrome, pois viola as políticas da Microsoft Store", A ação do Google até teve boa intenção: diminuir o download deque estão na loja usando o nome do Chrome. Porém a empresa de Bill Gates parece que não gostou da tentativa do Google de resolver o problema. "Removemos o instalador do Google Chrome, pois viola as políticas da Microsoft Store", disse um porta-voz da Microsoft ao The Verge

Citando a necessidade de garantir que os aplicativos "fornecem um valor único e distinto", a Microsoft disse ainda que "convidava o Google a desenvolver um navegador compatível com as políticas da Microsoft Store". Por causa das restrições do Windows 10 S, que exigem que os navegadores disponíveis na loja usem os mecanismos HTML e JavaScript fornecidos pelo sistema operacional, dificilmente o dono do Gmail vai aceitar o convite, já que teria que desenvolver um novo navegador do zero, já que o Chrome usa seu próprio mecanismo de renderização do Blink.

Por causa disso, usuários que usam Windows 10 Home ou Pro ainda precisam usar o navegador Edge para acessar a página de download do Chrome para fazer o download do instalador. Ainda por causa das restrições, usuários do Windows 10 S, que impede instalação de aplicativos por arquivos baixados da internet, não poderão fazer uso do Chrome nem de outros aplicativos como Firefox ou iTunes.