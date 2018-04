Google lança novo Gmail; saiba como ativar

08:45 · 29.04.2018

A novidade não estará disponível para todos os 1.4 bilhão de usuários logo de cara, mas quem recebeu a novidade já pode testar ( Imagem: reprodução / Gmail )

O Google lançou, na nesta quarta-feira (27), o novo visual do Gmail. O redesign trouxe não somente um look mais suave, como também mais fácil e intuitivo. O novo Gmail não estará disponível para todos os 1.4 bilhão de usuários logo de cara, mas quem recebeu a novidade já pode testar.

Além do visual mais moderno, o novo Gmail chega com novas ferramentas também. O maior foco da atualização é o modo confidencial, que permite ao remetente definir uma data de expiração para um e-mail ou que o revogue por completo.

A novidade funciona fora do e-mail, já que o Google não envia o conteúdo confidencial diretamente para o destinatário. O usuário envia apenas um link para o conteúdo, que fica na caixa de correio do remetente e é acessado pelo destinatário por meio da conta do Gmail ou, se usar outro serviço de e-mail, por https. Em ambos os casos o remetente escolhe quanto tempo a outra parte pode acessar a mensagem.

Para completar o modo confidencial, a autenticação de dois fatores para e-mails também chega. Com ela, quem envia um e-mail confidencial pode solicitar que o destinatário se autentique com uma senha recebida por mensagem de texto antes que ele possa abrir o conteúdo secreto.

Outra função nova é o gerenciamento integrado de direitos, que é um dos vários recursos centrados para empresas que o novo Gmail trouxe para todos. Com a ferramenta, o usuário pode bloquear o encaminhamento, a cópia, o download ou a impressão de mensagens específicas. A empresa entende que a novidade não impedirá a extração deliberada de dados desses e-mails, mas acredita que diminuirá.

Mais novidades

Às vezes o usuário recebe uma mensagem de alguém que o Google considera importante, mas por algum motivo fica esquecida. Agora, o Gmail mostrará uma mensagem ao lado do e-mail perguntando se você precisa responder porque já faz um tempo e a mensagem parece importante. Os lembretes podem auxiliar pessoas que recebem uma grande quantidade de e-mails por dia. Outra ferramenta que vai ajudar pessoas que recebem muitos e-mails é o modo 'soneca'. Assim como os celulares oferecem que o alarme toque um tempo depois, para que o usuário tire uma soneca, o Gmail vai permitir que o usuário 'adie' o recebimento de e-mails em algumas horas, ou até mesmo dias. Da mesma forma que já acontece no aplicativo, agora o site do Gmail vai oferecer respostas inteligentes. As opções serão baseadas no conteúdo dos e-mails, bem como nos hábitos anteriores de escrita do usuário. Ainda deve existir a opção de criar suas próprias respostas.

As novas funções não estão disponíveis imediatamente, a promessa da empresa é que aparecam aos poucos ao longo das próximas semanas. Para saber se o Google já liberou o novo Gmail, o usuário deve clicar no ícone de configurações, no canto superior direito, logo abaixo de sua foto e escolher a opção "Conheça o novo Gmail".