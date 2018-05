Google investe em programa que visa o desenvolvimento de games com foco social

08:17 · 03.05.2018

( Foto: Arquivo do Diário do Nordeste )

De acordo com a Bloomberg, o Google está trabalhando em um novo projeto, chamado Arcade, que visa o desenvolvimento de games com foco social, mirando principalmente os smartphones.

O projeto nasceu na Area 120, uma divisão do Google que permite que seus funcionários experimentem novas ideias, que se apresentarem bons resultados, podem vir a se integrar à estratégia da empresa.

A Arcade foi desenvolvida por Michael Sayman, um rapaz de 21 anos, que começou a trabalhar aos 17, no Facebook. Em 2017, ele passou a integrar o time do Google.

Ele entrou na empresa para er o gerente de produtos da equipe do Google Assistente.

Ainda segundo a Bloomberg, o primeiro aplicativo da Arcade deve ser lançado em breve, no terceiro trimestre do ano. Seria um jogo com elementos no estilo trivia, com perguntas e respostas.