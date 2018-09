Google divulga 20 recursos da caixa de Busca

15:06 · 13.09.2018

Com o objetivo de permitir que os usuários explorem suas pesquisas ao máximo, o Google divulgou nesta quarta-feira (12) uma lista com 20 recursos para ampliar o uso da caixa de Busca.

A ferramenta permite que sejam solicitadas "consultas compostas", que exigem que a primeira parte da questão seja resolvida antes de abordar a segunda. A empresa exemplifica com a pergunta "quando os arquitetos que construíram o Burj Khalifa nasceram?". Nesse caso, o Google responderia com as datas de nascimento dos três arquitetos que construíram o prédio.

A plataforma também auxilia a busca por informações nutricionais. Basta que o usuário digite diretamente a dúvida, como "quanto açúcar tem no molho de tomate?", “quanto de sódio tem no queijo” ou “quantidade de proteína no ovo”. O Google analisa, então, as estatísticas nutricionais. Para obter respostas sobre saúde, internautas podem digitar sintomas ou o nome de uma doença específica, e o mecanismo de pesquisa mostrará informações selecionadas e validades pelo Hospital Israelita Albert Einstein

Usuários também podem usar o Google para calcular a centímetros por metros. Só é preciso procurar por "Conversão de comprimentos" e inserir a medida que deseja calcular.

Calculadora e gráficos

Para encontrar imagens semelhantes a uma foto específica, é possível fazer o upload da foto na Busca de imagens. A ferramenta também pode oferecer a fonte da imagens e outros detalhes sobre o arquivo.

Caso surja a curiosidade em saber como era a aparência do site no passado, basta digitar “Google in 1998”.

Há um recurso que permite o uso da calculadora interna do Google para calcular aritmética. O usuário pode digitar "(234 * 235)/2" na barra de pesquisa e ter o resultado. Existe ainda um widget que permite editar os números e continuar fazendo as contas.

É possível criar gráficos escrevendo na Barra de pesquisa a equação que você deseja representar graficamente. O Google sugere um teste com as seguintes coordenadas: “sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01,sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5”.

Usuários também podem escrever qualquer número longo e adicionar "=english" no final de sua pesquisa. Assim, o site mostrará a maneira correta de escrever o número em palavras em inglês.

Para obter conversões de moeda precisas em tempo real buscando, basta digitar o valor seguido pela conversão desejada, por exemplo, "750 dólares para reais". O resultado também mostra como as moedas oscilaram ao longo do tempo.

É possível fazer lembretes com base em localização. O usuário pode dizer "Lembre-me de comprar manteiga na próxima vez que estiver em ...", por exemplo, e o Google o lembrará quando estiver perto da loja.

Traduções e estatísticas

Traduções rápidas podem ser obtidas buscando “como dizer boa noite em francês” ou simplesmente “traduzir boa noite em francês”.

Além dos quadros que incluem estatísticas, notícias e a programação, os usuários encontram um “espaço” com fotos, comentários e todas as jogadas importantes dos jogos em tempo real do Brasileirão e campeonatos de UFC.

Para usar o Google como dicionário de significado e sinônimos, só é preciso digitar “o que significa” antes da palavra desejada.

Os usuários podem encontrar as traduções de suas músicas prediletas buscando por “letra + nome da música” nas pesquisas feitas por celulares. No resultado da Busca, aparecerá a letra original da canção e, no final, estará disponível um botão com a opção de traduzir para o idioma local de onde está sendo feita a pesquisa.

Também é possível encontrar oportunidades de emprego no Google. Por exemplo, o usuário pode pesquisar por: trabalhos próximos ou trabalho em finanças para iniciantes. As posições vêm diretamente dos empregadores e das páginas de ofertas de emprego na web.

Você pode pedir ao Google para retornar resultados de pesquisa para páginas criadas durante um período de tempo específico usando a opção "Ferramentas" para restringir a data da consulta. Isso é muito útil quando você está procurando uma história ou informação específica sobre um tópico geral e sabe quando aconteceu, mas não exatamente quais termos de pesquisa usar para encontrá-lo.

Evite imagens, vídeos e sites explícitos dos resultados da Busca do Google com "Busca Segura". Você pode ativá-lo na página de configurações da Busca do Google.

Se as dicas citadas ainda não permitirem que você obtenha o que precisa, use a "Pesquisa avançada" para especificar os termos que deseja excluir ou apenas procurar por páginas que estejam nos idiomas, regiões, sites ou formatos de arquivo desejados. Além disso, em geral, você pode clicar em "Estou com sorte" e o Google levará você diretamente para o resultado principal.