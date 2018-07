Google Arts & Culture disponibiliza exposição sobre a Seleção de 1958

11:18 · 06.07.2018

Home da página que reúne memórias da seleção campeã de 58 antes de deixar o Brasil rumo à Suécia para a conquista do primeiro título mundial de futebol de nossa Seleção ( Foto: Antonio Lucio/Google/Divulgação )

O Museu do Futebol acaba de adicionar ao Google Arts & Culture uma exposição on-line sobre a história da Seleção Brasileira de 1958, a primeira a conquistar o título para o país e que contava com craques de peso como Pelé e Garrincha. A cidade de Poços de Caldas, localizada no sul do Estado de Minas Gerais, foi o cenário da concentração de dez dias que reuniria pela primeira vez jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira.

Futebol é emoção, cultura e, acima de tudo, muita história. As pessoas podem descobrir como a delegação comandada por Paulo Machado foi escalada, quem foram os escolhidos, quais foram à Suécia, como foi a concentração e muitos outros detalhes.

Além da história, a exposição traz imagens captadas pelo fotojornalista Antonio Lucio (1930-2000), ganhador de duas edições do Prêmio Esso.

Acesse "A Seleção em Poços de Caldas" pelo computador ou no aplicativo do Google Arts & Culture disponível para os sistemas Android e IOS.