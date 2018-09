Google apresenta novos recursos de colaboração e segurança para empresas

13:03 · 22.09.2018

O Google apresentou esta semana, durante evento no Japão, os novos recursos para o G Suite - suíte de aplicativos que inclui o Gmail, Docs e Drive - e para a Google Cloud Platform.

Dentre os destaques está o lançamento da versão beta do Work Insights, ferramenta que permite que empresas analisem como os funcionários estão usando as ferramentas de produtividade do Google. A nova versão permite, por exemplo, identificar como diferentes equipes estão colaborando em documentos.

O Google também anunciou que, agora, qualquer usuário pode usar a ferramenta de investigação de segurança do G Suite, o que permite identificar se há computadores infectados, além de identificar arquivos que foram compartilhados externamente, remover acessos a documentos e excluir e-mails maliciosos.

A desenvolvedora ainda lançou a versão beta do Cloud Source Repositories, plataforma que permite armazenar e gerenciar grandes bases de código na Google Cloud Platform (GCP). Na nova versão, a ferramenta de busca ganhou nova interface e permite localizar trechos de código no repositório.

O Container Registry, recurso que permite aos desenvolvedores identificar de maneira constante vulnerabilidades críticas conhecidas, também ganhou uma versão beta.