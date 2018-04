Golpe que promete benefício do programa Bolsa Família se espalha no WhatsApp

08:27 · 26.04.2018 / atualizado às 08:35

Golpe usa Bolsa Família para invadir o celular dos usuários ( Foto: Reprodução )

O dfndr lab, laboratório da PSafe especializado em cibercrime, identificou novo golpe online que vem impactando milhares de brasileiros. Desta vez, hackers estão atacando beneficiários do programa Bolsa Família, do Governo Federal.

O golpe aproveita o cenário econômico difícil do Brasil e incentiva pessoas que já foram beneficiárias do Bolsa Família e ainda possuem o cartão do programa a responder três perguntas, sob a alegação de que teriam direito a receber R$954. As questões para ter acesso ao suposto benefício são: “Você possui o cartão bolsa família?”, “Você recebe todo mês?” e “Você conhece amigos ou parentes que recebem?”. Independentemente das respostas concedidas, a vítima é encaminhada para uma página que solicita o compartilhamento do falso benefício com 10 amigos ou 10 grupos no WhatsApp.

Após o compartilhamento, o usuário é direcionado a uma página de cadastro, que induz a vítima ao download de aplicativos maliciosos, que visam infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crimes e/ou prejuízo financeiro.

“O número de pessoas que estão acessando esse golpe está aumentando significativamente. Para se ter uma ideia, estamos bloqueando mais de 40 mil tentativas de acesso por hora. Número que vem crescendo exponencialmente. Esse perfil de golpe utilizando a popularidade do WhatsApp tende a ganhar escala rapidamente”, diz Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

Para evitar cair em falsas promoções, o especialista reforça a importância de as pessoas criarem o hábito de se certificarem sobre a veracidade de qualquer informação antes de compartilhá-la com seus contatos. Nestes casos, é possível usar a ferramenta gratuita de verificação de links do próprio laboratório no site. Além disso, é importante utilizar soluções de antivírus que disponibilizem função de bloqueio anti-phishing.