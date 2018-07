Golpe oferece passagens aéreas gratuitas e gera mais de 31 mil ciberataques

07:58 · 11.07.2018 / atualizado às 08:00

( Foto: Reprodução )

O dfndr lab, laboratório da PSafe especializado em cibersegurança, identificou um novo golpe que está circulando pelo WhatsApp, oferecendo duas passagens aéreas gratuitas. A ameaça se aproveita da marca da companhia aérea Gol para dar credibilidade a suposta promoção e, dessa forma, já gerou mais de 31 mil ciberataques identificados por meio da tecnologia de anti-phishing do aplicativo dfndr security.

Ao clicar no link, o usuário acessa uma página na qual há uma pesquisa que precisa ser respondida antes do acesso à “promoção”. São as seguintes quatro perguntas: “Você já viajou esse ano?”; “Você está satisfeito com os serviços da Gol?”; “Você prefere a Gol por causa?”; “Você pretende viajar com amigos/família?”. Ao longo do processo, a pessoa vê também um contador que informa o número de passagens que ainda estão disponíveis e que vai decrescendo com o tempo para gerar uma sensação de urgência do preenchimento.

Independentemente das respostas, o usuário é direcionado para uma página na qual é incentivado a compartilhar com 30 amigos ou grupos do WhatsApp. O texto afirma que após o compartilhamento o usuário poderá resgatar as passagens, que serão enviadas por e-mail em até dois dias. Ao final, há ainda uma falsa seção de comentários com pessoas que teriam conseguido o benefício.

“Estamos em época de férias escolares e por isso muitas pessoas planejam viajar com a família, o que torna o momento propício para um golpe como esse. Os cibercriminosos estão sempre atentos a essas oportunidades para passar a ideia de que pode ser algo verdadeiro. Além disso, a estratégia de solicitar o compartilhamento via aplicativo de mensagem é perfeita para que o golpe se espalhe rapidamente e leve com ele a confiança e credibilidade do amigo ou familiar que o enviou”, comenta Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

Para não cair em ameaças como essa, o especialista afirma que é preciso adotar medidas de segurança, como sempre checar se o link é verdadeiro ou não, utilizar soluções de segurança que disponibilizam a função anti-phishing, como o dfndr security, e sempre desconfiar de mensagens que pedem para realizar o compartilhamento com amigos para ganhar alguma coisa.

Nota

A Gol orienta seus clientes a não clicarem em mensagens de origem duvidosa, fora do padrão, com erros de ortografia, ofertas de prêmios em milhas e, principalmente, pedindo a confirmação de dados cadastrais. A companhia reitera que preza pela segurança da informação em todos os seus canais de relacionamento. A fonte original e confiável é o site da Gol. Em caso de dúvidas, o ideal é procurar imediatamente a Central de Atendimento pelo número 0300 115 21 21.