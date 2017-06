Golpe: Ataques de phishing em massa visam roubar informações do FGTS

13:27 · 07.06.2017

Diante da ansiedade para resgatar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), muitos brasileiros têm sido vítimas de golpes que visam roubar dados pessoais e assim lesar cidadãos que esperam pelo saque do FGTS. Os cibercriminos utilizam páginas falsas, domínios maliciosos e posts em redes sociais para disseminarem os ataques. A Kaspersky Lab tem bloqueado cerca de 100 domínios maliciosos por semana e 2.600 ataques de phishing por dia – o que demonstra que os criminosos brasileiros têm conseguido efetuar os roubos sem dificuldades. Com a Medida Provisória (MP) 763/2016, recentemente aprovada assegurando os saques do FGTS para as pessoas nascidas entre setembro e dezembro, não há previsão de que os ataques acabem tão cedo.

Os primeiros ataques começaram a aparecer no final de janeiro, pouco depois do governo anunciar a liberação do dinheiro e tem aumentado consideravelmente ao longo dos meses – com um pico registrado em março passado. Sites clonados do FGTS e da Caixa Econômica Federal são usados como iscas, os criminosos têm usado todas as plataformas possíveis para disseminá-los: posts em redes sociais, links patrocinados em sites de busca e até mensagens de phishing recebidas por SMS tem chegado até os usuários, tentando enganá-los, visando roubar dados pessoais:

Com a nova leva de brasileiros que o governo libera para pagamento das primeiras parcelas – a quantidade de sites não oficiais com detalhes com o mesmo assunto é bastante grande. Os sites falsos solicitam basicamente o número do CPF/PIS/PASEP e a senha do cartão cidadão, em posse dessas informações os golpistas conseguirão roubar o dinheiro da conta das vítimas.

A maioria dos ataques começam com o registro de domínios relacionados ao tema, prática maliciosa que os phishers brasileiros estão fazendo massivamente. A Kaspersky Lab tem bloqueado uma média de 100 novos domínios maliciosos por semana, todos registrados por contas de e-mail gratuitas e nenhum deles estão relacionados a Caixa Econômica Federal. Entre os muitos domínios bloqueados nos ataques estão:

“Os criminosos brasileiros são bastante oportunistas e costumam usar os temas em destaque no noticiário para atacar. A grande quantidade de incidentes de vazamentos de dados pessoais, somados aos ataques massivos de phishing tem possibilitado aos golpistas efetuarem os roubos sem grandes dificuldades, lesando vítimas inocentes e roubando o dinheiro do FGTS”, afirma Fabio Assolini, analista sênior da Kaspersky Lab que tem monitorado de perto os ataques com esse tema.

Para se proteger dos ataques a Kaspersky Lab recomenda aos usuários que:

1) Prefira os canais oficiais: tentativas de consultas do saldo do FGTS, calendário de pagamentos e outros assuntos relacionados ao pagamento devem ser feitas somente no site da Caixa, digitando o endereço do site diretamente na barra do navegador, evitando buscar o site em motores de busca. Criminosos compram anúncios em buscadores para colocar o site falso entre os primeiros resultados.

2) Cuidado com seus dados pessoais: jamais informe seu nome completo, CPF, PIS/PASEP ou algum outro dado pessoal em sites, perfis em redes sociais ou qualquer outro meio eletrônico que não pertença as instituições responsáveis pelo pagamento. Se tiver dúvida é melhor parar o processo do que entregar suas informações nas mãos de sites desconhecidos.

3) Desconfie de SMSs: como este canal de comunicação é bastante usado pelos Bancos para se comunicar com seus clientes, criminoso brasileiro tem abusado dessas mensagens para disseminar links maliciosos para sites de phishing. Desconfie de mensagens SMS com links, na dúvida entre em contato com seu banco.

4) Cuidado com apps móveis: instale apenas o app de consulta ao FGTS oficial da Caixa, evite instalar apps de terceiros e fornecer seus dados neles.

5) Use um bom programa antivírus: o Kaspersky Internet Security bloqueia o acesso aos sites de phishing, permitindo que você tenha uma navegação mais tranquila.