Game Yu-Gi-Oh! Duel Links agora disponível na América do Sul

13:31 · 18.01.2017

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou hoje que o Yu-Gi-Oh! Duel Links está disponível para download na App Store e Google Play na América do Sul. Os duelistas podem confrontar-se em batalhas de cartas em tempo real.

Desde seu lançamento, no Japão, em novembro do ano passado, o Yu-Gi-Oh! Duel Links já alcançou mais de 13 milhões de downloads e chegou ao topo do ranking de aplicativos gratuitos baixados na App Store e na Google Play.

Em Yu-Gi-Oh! Duel Links, os duelistas podem despertar o espírito de Yami Yugi, Seto Kaiba e outros personagens adorados da franquia Yu-Gi-Oh! em uma competitiva batalha de cartas. Além disso, os jogadores podem construir o Deck selecionando dentre mais de 700 cartas autênticas de Yu-Gi-Oh! para jogar duelos rápidos e em tempo real.

A essência de Yu-Gi-Oh! foi recriada para dispositivos móveis, sendo que os jogadores podem desafiar duelistas do mundo todo convocando monstros, armadilhas e feitiços em um esforço para reduzir os pontos de vida de seus oponentes e conquistar a vitória.

A série Yu-Gi-Oh! baseia-se tanto no mangá Yu-Gi-Oh! (de Kazuki Takahashi), que foi serializado na revista Weekly Shonen Jump da Shueisha Inc. desde 1996, como na quinta iteração da série animada “Yu-Gi-Oh!” (que atualmente vai ao ar nos canais afiliados à TV de Tóquio). A Konami lançou o primeiro jogo de console em 1998, e a série, inclusive o jogo de cartas colecionáveis, ainda é apreciada por inúmeros fãs do mundo todo.

A Konami desenvolve e distribui uma série de conteúdos de Yu-Gi-Oh! para levar a diversão e emoção da série para seus clientes espalhados pelo mundo.