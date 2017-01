Game Ni no Kuni II: Revenat Kingdom chega para PC

13:55 · 27.01.2017

Ni no Kuni II: Revenat Kingdom

Ni no Kuni II: Revenat Kingdom é considerado como uma das experiências em J-RPG (RPG japonês) mais aguardadas de 2017. Desenvolvido pelo estúdio japonês Level-5, com participação do animador veterano do Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose, e trilha sonora de Joe Hisaishi, Ni no Kuni II: Revenat Kingdom chega tanto no PlayStation 4 (PS4) quanto, pela primeira vez, nos PCs! Não há preço definido ainda.

No mundo de Ni no Kuni II: Revenat Kingdom, jogadores entrarão no reino de Ding Dong Dell, onde gatos, ratos, e humanos uma vez já viveram em harmonia. Vítima de um golpe traiçoeiro, Evan, o jovem rei de Ding Dong Dell, é banido de seu próprio reino. Ni no Kuni II: Revenat Kingdom reconta a história deste líder deposto e sua jornada para construir o próprio império e unir o mundo inteiro.

Evan não estará sozinho nessa aventura. Ele contará com a ajuda de amigos como Roland, Tani e de seres conhecidos como Higgledies, que vêm do poder interno dos corações de pessoas, animais, e elementos (como fogo e vento). Somente aqueles cujo coração é puro podem enxergar os Higgledies.

Estes seres apoiarão Evan em sua jornada, ajudando-o nos combates, ou mesmo dando acesso à locais que ele normalmente não conseguiria entrar ou alcançar. Junte-se à Evan em suas missões, enquanto ele enfrenta poderosos monstros, encara calabouços perigosos, e ressurge como o Rei que estava predestinado a ser!

O lançamento de Ni no Kuni II: Revenat Kingdom para PlayStation 4 e PCs está previsto para este ano.