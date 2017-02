Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto chega às lojas brasileiras

07:41 · 06.02.2017

A Bandai Namco, produtora e publisher de jogos baseados em animes, acaba de lançar Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto nas Américas para os consoles PlayStation 4 e Xbox One (por R$ 199,90), e para PC via Steam (por R$ 122,16). Esta conclusão para a série Ultimate Ninja Storm traz todos os DLCs de Ultimate Ninja Storm 4 e introduz uma aventura totalmente nova que se passa vários anos após o final de Naruto Shippuden, estrelando o filho de Naruto Uzumaki, o Boruto, e seus amigos, na preparação para os exames Chunin, e enfrentando uma nova ameaça aos ninjas. Os jogadores que já possuem Ultimate Ninja Storm 4 poderão adquirir o DLC Road to Boruto em versões digitais para o PS4 (R$ 61,50), Xbox One (R$ 80) e R$ 36,99 no PC (via Steam).

Uma nova geração de ninjas se junta à luta quando os jogadores controlam Boruto Uzumaki, o filho de Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage da Vila Oculta da Folha. O jogador irá vivenciar um novo Modo História que conta os eventos de Boruto: Naruto the Movie, trazendo batalhas cinematográficas contra chefões e a jogabilidade eletrizante que tornaram os games Ultimate Ninja Storm uma franquia de imenso sucesso em críticas e vendas. Os fãs controlarão novos personagens, como Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki, Naruto ‘Sétimo Hokage’, Sasuke Andarilho e Mecha Naruto, cada um com novos golpes, movimentos e Técnicas Ocultas.

“O novo Modo Aventura e os personagens de Road to Boruto oferecem uma conclusão empolgante para a série Naruto Shippuden,” disse Eric Hartness, Vice-presidente de Marketing na Bandai Namco. “A paixão e o amor que a desenvolvedora CyberConnect2 tem tanto pelos videogames quanto pela franquia Naruto manifestam-se novamente neste capítulo final para a série Storm.”

O DLC Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto está classificado como “Não Recomendado para Menores de 12 Anos”, segundo o Ministério da Justiça.