Game Carros 3: Correndo para Vencer chega no início de junho

07:58 · 06.04.2017

Corredores, liguem seus motores! A Warner Bros. Interactive Entertainment e a Disney Consumer Products and Interactive Media anunciam o game Carros 3: Correndo para Vencer, um jogo de corrida protagonizado pelos adorados personagens do filme da Disney/Pixar Carros 3.

Carros 3: Correndo para Vencer está sendo desenvolvido pela Avalanche Software, reaberta atualmente como um dos estúdios da Warner Bros. Interactive Entertainment, e estará disponível no início de junho de 2017 para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360.

“Está sendo uma experiência incrível trabalhar com a equipe da Pixar mais uma vez neste novo game para os amantes dos filmes Carros”, afirma John Blackburn, vice-presidente e gerente geral da Avalanche Software. “Com Carros 3: Correndo para Vencer, nós queremos criar um game que permita aos fãs estenderem suas experiências com esse grande filme e que também sintam a emoção de pilotar pelas pistas participando de corridas e aprendendo manobras e técnicas para uma diversão com toda a família.

Com uma história começando logo após a grande corrida final, Carros 3: Correndo para Vencer expande a experiência de “Carros 3” com uma nova aventura cheia de ação e leva os jogadores a uma competição de alta velocidade cheia de rostos familiares e novos corredores. Os jogadores poderão juntar-se a Relâmpago McQueen e Cruz Ramirez enquanto se preparam para enfrentar Jackson Storm. O game apresenta mais de 20 personagens customizáveis, incluindo os populares heróis da franquia Carros e a nova geração de corredores.

Os jogadores também poderão escolher seus cenários preferidos em uma série de ambientes icônicos dos filmes, como Radiator Springs e a Florida International Speedway, com mais de 20 pistas para escolher entre as 13 diferentes localizações.

Carros 3: Correndo para Vencer é um jogo que promete a possibilidade de dominar as habilidades de direção para uma experiência de corrida competitiva e completa. Com seis modos de jogo empolgantes para aprender e aprimorar as habilidades, os jogadores vão progredir seus personagens através de treinamentos e provas de corridas para destravar novos modos, pistas, personagens e muito mais.

Os jogadores poderão aprimorar uma variedade de habilidades incluindo Drifting, Turbo, Dirigir Sobre Duas Rodas, Dirigindo pra Trás e Batida Lateral. Cada modo e cada habilidade permite aos jogadores a exploração de mecânicas de gameplay mais profundas e possibilidade de ganharem recompensas por seus feitos.

Carros 3: Correndo para Vencer proporciona uma experiência repleta de emoções em que treinamento e habilidades dão aos jogadores uma vantagem em uma corrida onde qualquer um pode vencer.

Além disso, os jogadores poderão jogar Carros 3: Correndo para Vencer com seus amigos ou sozinhos para aperfeiçoar os vários estilos de corrida. O game contará com um multiplayer local em tela dividida, permitindo a competição ou a cooperação, tornando fácil para amigos e familiares se juntarem para as corridas – e para diversão – a qualquer momento.