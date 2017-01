Galaxy S8 tem suposta foto e preço vazados

09:00 · 29.01.2017

Suposta foto do Galaxy S8 foi vazada pelo blogueiro americano Evan Blass via Twitter ( Foto: Reprodução )

Após vários rumores sobre o novo Galaxy S8, Evan Blass compartilhou com seus seguidores do Twitter mais supostos detalhes sobre o novo celular da Samsung. O blogueiro americano é uma fonte confiável, de acordo com sites especializados.

Na suposta imagem do Galaxy S8, é possível ver dois aparelhos, um de costas e outro de frente, e perceber que o botão home desapareceu. O celular ainda deve contar agora com teclas de navegação virtuais. O leitor de digitais foi movido para a parte de trás.

O dois modelos de Galaxy S8 também seriam realmente grandes, com telas de 5,8 e 6,2 polegadas. Ambos devem ter as laterais curvas.

Os aparelgos não vão ser apresentados durante a MWC 2017, que acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, na Espanha.

Evan Blass diz que o lançamento acontecerá no dia 29 de março, em um evento exclusivo em Nova York. Na Europa, ainda de acordo com ele, o aparelho custará 799 euros para a versão menor, com 64GB, e 899 euros para a maior, com a mesma capacidade de armazenamento. Eles devem começar a ser vendidos na região no dia 21 de abril.

Confira as especificações vazadas

Processadores: Snapdragon 835 ou Samsung Exynos

RAM: 4 GB

Armazenamento: mínimo de 64 GB + espaço para micro SD de até 256 GB

Telas: Super AMOLED 5,8 e 6,2 com resolução 2K

Câmeras: 12 MP com f/1.7 traseira e 8 MP frontal

Conexões: USB-C e plugue de 3,5 mm para fones de ouvido

Extras: leitores de digitais e de íris

Baterias: 3.000 e 3.500 mAh