Galaxy S8 Plus pode ter tela maior do que 6 polegadas

09:15 · 26.12.2016 / atualizado às 09:18

De acordo com o site Sammobile, o Galaxy S8 Plus, da Samsung, pode ter tela maior do que 6 polegadas. A página diz inclusive que, segundo informações de fontes que têm acesso direto aos fornecedores da empresa sul-coreana, a produção das telas já começou.

Vale destacer que o Galaxy S7 Edge tem tela de 5,5 polegadas, enquanto o Galaxy S7 Edge Plus foi lançado com display de 5,7 poelgadas.

Segundo o Sammmobile, o telefone pode abandonar o botão físico de Home, permitindo colocar o display em toda a parte frontal do aparelho. Dessa forma, a tela seria maior sem aumentar o tamanho do aparelho. O abandono da entrada de fone de ouvido ainda é cogitada pela Samsung.

A previsão, no entanto, é que a empresa só revele as novidades do smartphone em abril, após a Mobile World Congress.