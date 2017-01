Galaxy S7 edge está apresentando problemas de display

14:28 · 25.01.2017 / atualizado às 14:42

O Galaxy S7 Edge, novo celular da Samsung, está apresentando o defeito. ( Foto: Reprodução )

Os "pequenos" defeitos dos smartphones da Samsung não deixam de perseguir a empresa. Desta vez, o problema não está em suas baterias, mas nos displays dos seus smartphones. Recentemente, usuários alertaram que o Galaxy S7 edge, novo celular da empresa, está apresentando um risco rosa no canto direito da tela dos aparelhos.

O defeito, aparentemente, está no hardware do produto e requer um suporte técnico. Porém, os usuários podem tomar algumas soluções como pressionar a câmera frontal e/ou digitar o código *#0*#. Logo após, clicar em vermelho, verde e azul, para tentar redefinir os pixels do smartphone.

Samsung

De acordo com a empresa, os desenvolvedores já estão sabendo do problema e em breve começarão a oferecer suporte gratuito para os usuários dos displays defeituosos.